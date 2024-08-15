Курских беженцев возмутил выданный продуктовый набор

Разместившиеся в Белгородской области курские беженцы выразили недовольство выданным им продуктовым набором. Они уточнили, что них нет возможности приготовить пищу.

«Курские беженцы, разместившиеся в Белгородской области, возмутились продуктовым набором, который получили в губкинском отделении Красного Креста», — написали обозреватели GLAVNY.TV.

В администрации Губкина объяснили, что наборы выдаются без централизованного контроля, что и привело к такой ситуации.

В Курской области начали оформлять выплаты пострадавшим жителем

Добровольцы раздали тем, кто обратился за поддержкой, крупы, макароны, сушеные хлебцы и чай в пакетиках. Но проживающие в пунктах временного размещения не имеют возможности готовить полноценную еду, так как доступ к кухне у них отсутствует, уточняется в материале.

Населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Многие жители эвакуируются из домов. Обстановка отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Регионы и крупные компании участвуют в поддержке пострадавших, предоставляя продукты и организуя благотворительные акции для помощи жителям Курской области. В разные регионы России, включая Челябинскую область, Пермский край, Курган и Тюменскую область, были организованы сборы и отправка гуманитарной помощи в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ. Помощь включает раскладушки, продукты питания, бытовые приборы и предметы первой необходимости, а также подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных.