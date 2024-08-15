Вассерман ответил Милонову на идею обязать школьников носить мундиры

Член комитета Госдумы по просвещению назвал сомнительной идею депутата Виталия Милонова переодеть школьников «в стиле лучших образцов императорской России и СССР». В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил надежду, что у его коллеги хватит сил и средств, чтобы самостоятельно обеспечить учеников подобной формой и мундирами.

Надеюсь, у депутата Милонова хватит сил и средств, чтобы обеспечить школьников этой формой. Кроме того, замечу, что сейчас по закону об образовании любое учебное заведение вправе требовать от своих учеников единой формы. Но при условии, что для родителей это не будет непреодолимым препятствием, — пояснил Вассерман.

Депутат отметил, что Милонов таким образом может пытаться добиться большего единообразия, чем предусмотрено действующим законом. По его словам, для пересмотра закона необходимо предоставить обоснования. Парламентарий предположил, что в некоторых школах могут прислушаться к мнению депутата и ввести подобную форму.

Но идея вводить сейчас единую школьную форму для всех школьников страны, на мой взгляд, сомнительная. Потому что школьники, как и все люди, очень жадные, и вкусы у них и у их родителей тоже разные. Я, кстати, застал в школе времена, когда еще ходили в единообразной форме. Но уже через несколько лет, когда я еще был школьником, ее отменили. И на мой взгляд, никто от этого не пострадал, — заключил депутат.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее поддержала законопроект о запрете ношения хиджабов в школах. Парламентарий уточнила, что в учебных заведениях специально вводится школьная форма, которая призвана дисциплинировать детей и поставить их в равное положение.