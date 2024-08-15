Российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в рамках обмена заключенными в начале августа, рассказали, как их арестовывали в Словении. Газета.Ru

По совам Анны, силовики ворвались в их дом с двух сторон — в дверь и разбив окно. Она назвала это серьезным силовым захватом. Женщина предположила, что оперативники, возможно, надеялись, что застанут супругов «за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным». Артем рассказал, что в тот момент всего лишь работал за компьютером. Российская газета

Разведчики признались, что верили в возвращение на Родину и не сомневались в этом. «Не сомневались, что Родина нас не забыла. Во время всего нашего заключения мы знали, что за нами наша Служба, наша страна», — пояснили Дульцевы. Passion.ru