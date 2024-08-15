В МВД России заметили «огромный» некомплект личного состава

В МВД России наблюдается нехватка личного состава, заявил замминистра Владимир Кубышко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». News.ru

«Вот представьте себе, я посещаю райотделы в глубинке российской и выясняю, что вместо 12 оперативников работают четыре. Вместо восьми следователей работают два. Участковых из 40 осталось шесть, вот такая ситуация. Огромный некомплект», — заявил он. RT на русском

Он также отметил, что в силу известных социально-экономических причин, ведения СВО, сложного положения в экономике, государство не может пока обеспечить решение всех социально-экономических вопросов. «Сотрудники полиции понимают это, конечно, зарплата полицейских могла бы быть и побольше, но выполняют свои обязанности надежно», — сказал Кубышко. ТАСС