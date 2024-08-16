Тень за Щелкунчиком: слушаем сказки Гофмана в Звуке

Вы когда-нибудь задумывались, по чьей воле на самом деле был проклят Щелкунчик? Главным злодеем в его судьбе стал Мышиный король. Но кто его создал? Благодарить стоит Эрнста Теодора Амадея Гофмана — немецкого писателя, создавшего несколько волшебных сказок и ряд других произведений искусства.

© Go.zvuk.com

Если анализировать жизнь Гофмана по современным меркам, то он, конечно же, скончался слишком рано: в возрасте 46 лет. Незадолго до этого умер его любимый питомец, вдохновивший роман «Житейские воззрения кота Мурра» (1819−1821).

За время с рождения до своей смерти Гофман работал не только с литературой, но и с театром. И даже пытался сочинять музыку. Обладая острым чувством юмора, Гофман мог нарисовать такую карикатуру, что с ним быстро переставали дружить. В его каталоге художественных работ, к примеру, были даже антиправительственные нападки на Наполеона.

Гофман при этом получил юридическое образование и, будучи сотрудником суда, служил в разных городах и странах, повсюду умудряясь вляпаться в разного рода неприятности. В том числе финансовые. Сложный характер и политические неурядицы то и дело бросали Гофмана в нужду, заставляя его метаться от здания суда к театру, от юриспруденции к искусству, от любимой жены к обаятельной юной студентке. Тем интереснее, что ни тяготы, ни вечная беготня не помешали ему создать мудрые, пробуждающие размышления произведения. Даже наоборот: идея искусства, которое может быть порталом в другое измерение без мирских невзгод, нашла отражение во многих его сказках.

Сегодня в HiFi-стриминге Звук можно послушать следующие сказки Гофмана: «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» и «Золотой горшок». Часть из них читает Валентин Смирнитский — актер и народный артист РФ, известный прежде всего по роли Портоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978).

«Щелкунчик и Мышиный король»

© «Щелкунчик»

Историю противостояния Щелкунчика и Мышиного короля Гофман впервые записал в 1816 году. До этого он долгое время рассказывал ее детям своего товарища — Фридриху и Кларе Гитцигам. Легким взмахом пера двое преданных юных слушателя превратились в Мари и Фрица, героев истории. Сборник детских сказок, руку к которому также приложили два других автора, считается первым произведением такого рода во всей Германии.

Эта сказка, пожалуй, самая популярная из созданных Гофманом. Она особенно близка россиянам. Ведь кто не слышал о балете Петра Чайковского «Щелкунчик»? Если за всю жизнь вам так и не довелось послушать эту музыку, исправьтесь прямо сейчас:

«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»

История об уродливом карлике, получившем благословение от феи, — это не самое известное произведение Гофмана, но тем не менее столь же эффектное. По сути, эта история рассказывает о существе, воплощающем собой вселенское зло: невзирая на истинную природу Крошки Цахеса, ему многое сходит с рук. Подобная идея заранее внушает ребенку мысль о том, что внешность бывает обманчива и что не все то золото, что блестит.

«Золотой горшок»

«Золотой горшок» увидел свет еще в 1814 году в сборнике «Фантазии в манере Калло», и, по-хорошему, это не столько сказка, сколько новелла. Это одна из тех историй, что учат ребенка мечтать и открывать двери в мир воображения в те моменты, когда реальность подводит ожидания и разбивает сердце. Гофман писал «Золотой горшок» в осажденном Дрездене и сам считал, что это одна из его самых удачных работ.

К волшебным сказкам Гофман пристрастился довольно поздно — если бы не его ранняя смерть, он бы, пожалуй, мог написать гораздо больше подобных произведений. Впрочем, в мире полно других писателей, которые сделают жизнь вашего ребенка увлекательней, а вашу собственную — свободней.

Пусть стриминг Звук послужит для вас проводником в мир инструментов для украшения жизни. Здесь вы найдете сказки Гофмана, Перро, а также других зарубежных и русских писателей, и все это — в удобнейшем аудиоформате.

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