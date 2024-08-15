В России запланировали выпустить к концу года новые учебники

В России к концу 2024 года планируется выпустить новые учебники по истории и обществознанию. Выход изданий анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании работников образования и науки Республики Татарстан. Lenta.ru

«Школы страны начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебниками истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарно-тематическое планирование. Конечно, продолжится разработка единых государственных учебников. К концу этого года добавятся учебники истории для пятых-девятых классов, и по обществознанию для девятого класса», - сказал он. ТАСС

Он добавил, что министерством были разработаны механизмы, которые способствуют уменьшению расходов на закупку учебников. RT на русском