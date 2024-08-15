СК установил причину смерти Навального*

Алексей Навальный* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) скончался не из-за оторвавшегося тромба, а из-за «комбинированного заболевания», пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на документы о смерти блогера, которые получила от Следственного комитета РФ жена Навального Юлия.

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«Согласно заключению комиссионной судебной экспертизы, <...> причиной смерти осужденного Навального А. А. явилось комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких», — говорится в опубликованном отрывке из документов.

Помимо этого, отмечается, что у Навального был ряд сопутствующих хронических заболеваний.