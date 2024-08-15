Форму в стиле императорской России предложили ввести в школах

Депутат Виталий Милонов выступил за разработку школьной формы в стиле императорской России и СССР. Данной информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Милонов уже обратился с соответствующей инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову. Он отметил, что в последнее время в стране начали поднимать вопрос о возвращении в обиход единой школьной формы.

По словам депутата, школьная форма будет возвращена в самом обозримом будущем «ввиду возрастающей популярности оной как среди родителей и педагогов, так и среди самих детей».

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости ввести новую меру поддержки учеников из семей со сложными жизненными обстоятельствами. Он считает, что в данном случае целесообразно ежегодно зачислять на «Пушкинскую карту» определенную сумму денег. Ее можно будет потратить на покупку школьной формы, обуви и принадлежностей для учебы, подчеркнул Ветров.