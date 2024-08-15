Мэр Льгова обратился к жителям на фоне боев в Курской области

Глава курского города Льгова Алексей Клемешов в четверг рекомендовал тем, кто выехал из города, не возвращаться до стабилизации обстановки, передает «Интерфакс».

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«Сегодня был один из самых сложных дней в современной истории города Льгова. Четыре жителя получили ранения. В результате падения обломков после работы ПВО по воздушным целям противника повреждены дома, автомобили и спортивные объекты», — сказал глава города в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он также призвал уехавших жителей города пока не возвращаться в свои дома.