Переехавшая в Россию американская семья объяснила свои мотивы

Граждане США Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер решили переехать в Россию ради традиционных ценностей и получили временное убежище в стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк рассказала, что Лео и Шантель Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Супруги придерживаются христианского мировоззрения, у них трое детей.

«Желание переехать в Россию для постоянного проживания возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования», - заявила Волк.

Она сообщила, что управление МВД России по Московской области недавно выдало членам семьи свидетельства о предоставлении временного убежища. В будущем супруги Хэер планируют получить гражданство РФ. Они заявили, что в России безопаснее, лучше уровень образования, а многодетным семьям оказывается поддержка.

«Я хочу поблагодарить российское правительство и россиян за то, что мне позволили приехать в вашу страну. <…> Я чувствую себя так, как будто мою семью поместили на спасительный ковчег», - заявил Лео Хэер.

Ранее жительница Эстонии Оксана Пост рассказала СМИ о своем «побеге» из страны в Россию. Решение покинуть Эстонию она объяснила «разнузданной русофобией» и начавшейся школьной реформой. Пост, ее муж и трое детей переехали в РФ по программе переселения соотечественников. До переезда Пост не была в России около 30 лет. Она рассказала, что ее поразило, как процветает российская культура и как много в магазинах товаров.