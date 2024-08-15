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В Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера

В Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, такое решение принято по итогам заседания правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

В Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Только что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством министра МЧС Куренкова Александра Вячеславовича. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области», — сказал глава региона.

Власти вскоре доведут до населения, что даёт данный режим для пострадавших муниципалитетов и для пострадавших жителей, заключил Гладков.

14 августа в Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня.

Губернатор отметил, что обстановка в регионе остаётся крайне напряжённой: ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители.

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Александр Куренков
Вячеслав Гладков