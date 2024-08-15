В Белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера

В Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, такое решение принято по итогам заседания правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Только что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством министра МЧС Куренкова Александра Вячеславовича. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области», — сказал глава региона.

Власти вскоре доведут до населения, что даёт данный режим для пострадавших муниципалитетов и для пострадавших жителей, заключил Гладков.

14 августа в Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня.

Губернатор отметил, что обстановка в регионе остаётся крайне напряжённой: ежедневные обстрелы со стороны ВСУ, разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители.