Семь вузов России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь высших учебных заведений России попали в Академический рейтинг университетов мира 2024 года. Результаты исследования представлены на сайте ShanghaiRanking. Газета.Ru

В рейтинг попали Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт. Ura.Ru

Кроме того, в список вошли Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, а также Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий. RT на русском