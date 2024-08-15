Умер основатель «Соколов России» летчик Александр Харчевский

Один из основателей пилотажной группы «Соколы России», летчик-снайпер генерал-майор в отставке Александр Харчевский скончался. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он не уточнил причину смерти Харчевского. Артамонов назвал летчика легендой, а уход из жизни — огромной потерей для всей авиации.

«Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолет, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника. На международных соревнованиях Александр Николаевич провёл больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными лётчиками и из каждого вышел победителем», — написал губернатор.

Пилотажная группа «Соколы России», сооснователем которой выступил Харчевский, сейчас остается единственной, которая показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Летчик выступал в ней до 2015 года, пока не достиг предельного возраста военной службы, отметил Артамонов.

Напомним, что Николай Харчевский родился 9 мая 1950 года в Жашкове Черкасской области УССР. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков в 1972 году. В 1986 году окончил Военно-воздушную академию им. Юрия Гагарина. Служить в армии начал в 1972 году, в 1978 году перейдя в Липецк.

Получил звание «Заслуженный военный летчик РФ» в 1993 году, а в 1997 году получил степень кандидата военных наук. С 2000 года возглавлял Липецкий гарнизон. Кроме того, в 2000 году обеспечил перелет на тот момент исполняющего обязанности президента России Владимира Путина на самолете Су-27УБ из Краснодара в Грозный и обратно.