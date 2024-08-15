Россиян осенью ждет шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 28 октября по 2 ноября, сообщила РИА Новости юрист Ольга Владимирова. По ее словам, это связано с переносом выходного дня 2 ноября с субботы на 30 апреля, чтобы сформировать беспрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

«В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем», — объяснила Владимирова.

Юрист подчеркнула, что у жителей страны все равно будет два выходных: в воскресенье и понедельник, 3 ноября и 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.

Депутат Госдумы Гарри Мурадян ранее заявил, что в России есть отрасли, для которых шестидневная рабочая неделя будет благоприятной. В качестве примера он привел сферу обслуживания.

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Ранее Россия оказалась на первом месте в рейтинге государств с самой низкой безработицей среди крупнейших экономик мира в июне. По данным Росстата, уровень безработицы достиг 2,4%, обновив исторический минимум.