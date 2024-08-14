Неплательщикам алиментов закрыли "окно", через которое они могли сбежать из РФ

Москва и Минск приняли федеральный закон о внесении изменений в Соглашение между Россией и Белоруссией. Он касается порядка взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, пишет «Российская газета».

По данным издания, документ закроет «окно», через которое отечественные злостные неплательщики могли сбежать из страны и не платить алименты.

Эксперты пояснили, что решение о выплате алиментов принимает суд на территории того региона, где живет их получатель. Судебные приставы, с тем, чтобы исполнить решение суда, обязаны найти и привлечь нарушителя вне зависимости от того, в какой регион он переехал.

Вместе с тем, за границами Российской Федерации решение суда не имеет законной силы. Все договоренности о розыске преступников касаются только личностей, совершивших серьезные преступления.

Алиментщиков ранее в перечне лиц, входивших в межгосударственные соглашения о поиске и выдаче злоумышленников, не было. Новый закон расширил границы списка и на эту категорию граждан.

Согласно новому закону, российские приставы будут исполнять решения судов соседнего государства, а в Белоруссии решения российских судов стали обязательными для исполнения их приставами, констатировали журналисты.