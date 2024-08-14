Анна Фроловцева объяснила свой отказ покидать Россию

Заслуженная артистка России Анна Фроловцева в интервью журналисту Светлане Баласанян заявила, что не собирается покидать РФ, несмотря на то, что врачи посоветовали ей сменить страну из-за климата.

Дело в том, что в последнее время звезда сериала «Воронины» страдает от метеозависимости. Медики советовали ей переехать в другую страну, чтобы сменить климат, но артистка не собирается этого делать.

А куда? У меня даже мыслей не было об отъезде. У меня одна мать, один отец и одна родина. Для меня уехать куда-то просто невозможно, — прокомментировала она.

Также Фроловцева высказалась об уехавших после начала спецоперации коллегах. По ее мнению, они являются предателями.

Они наверняка сейчас поняли, что мы там никому не нужны. Они сейчас хорохорятся, тявкают. Ну пусть тявкают. Они решили уехать — пусть там и остаются. Я даже говорить о них не хочу, потому что это предательство. Страна им дала все, сделала для них все... Не хочу даже говорить, — считает артистка.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «врагам» из числа релокантов следует остаться за рубежом, а «не враги» могут возвращаться. Представитель Кремля пояснил, что ждет только тех, кто действительно предан России.