В России определят квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

Министерство науки и высшего образования РФ разработало меры по предотвращению ситуации, при которой значительная часть бюджетных мест в вузах отводится победителям и призерам олимпиад школьников. Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Планируется предусмотреть предоставление особого права — зачисление без вступительных испытаний — только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1–2-го уровня, — говорится в сообщении.

Предлагается установить квоту, не превышающую 70 процентов от общего числа бюджетных мест, для тех абитуриентов, которые поступают без вступительных экзаменов.

По данным Рособрнадзора, количество зачисленных без вступительных испытаний победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников РСОШ составляет менее 2 процентов от общего количества бюджетных мест, передает ТАСС.

Результаты приемной кампании в 2024 году оказались лучше, чем прошлогодние. По данным пресс-службы Минобрнауки РФ, многие вузы закрыли прием студентов на бюджетные места очень быстро. Кроме того, повысилось качество набора абитуриентов.