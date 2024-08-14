Александр Васильев оскорбил русских мужчин

Историк моды Александр Васильев, экс-ведущий федерального канала, заявил, что все мужчины пространства СНГ «очень некрасивы и похожи на хлебобулочные изделия». Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал «Абзац».

По его мнению, внешний облик русских претерпел изменения к худшему из-за войн, репрессий и утраты «хромосом красоты».

Васильев отметил, что красивые мужчины в СНГ все же есть. Это, добавил он, люди с примесью грузинской, еврейской или прибалтийской крови.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию Васильев вернулся и прочитал лекцию на философском факультете МГУ, что вызвало негативную реакцию общественников.