Россиянам разъяснили правила составления завещания в «красной зоне» COVID-отделения

Главный врач должен подписать завещание, составленное в «красной зоне» COVID-отделения, если пригласить нотариуса не представляется возможным, сообщили в Конституционном суде (КС) России.

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Суд после рассмотрения дела о признании недействительным завещания разъяснил, что при невозможности пригласить нотариуса главврач, заместитель главврача по медицинской части или дежурный врач должны гарантировать соответствующее психическое состояние пациента, разъяснение процедуры и правовых последствий, а также соблюдение необходимых мер, чтобы завещание не было признано недействительным, передает ТАСС.

КС привел в пример жалобу на статьи Гражданского кодекса по оформлению завещания в ковидной «красной зоне».

Заявительница в такой зоне за три дня до своей смерти составила завещание, оформить документ она попросила врача, документ составил и подписал замглавврача и лечащий врач. После смерти пациента бумагу передали наследникам.

По нормам Гражданского кодекса, завещание, составленное в медучреждении, должно удостоверяться или главврачами, или их заместителями по медицинской части, или дежурными врачами. В этом случае документ был просто подписан заместителем главного врача, причем его должность даже не приводилась.

Не было и отметки о том, что пациенту разъяснили содержание статьи о праве на обязательную долю в наследстве. Нотариус не признал документ завещанием, суды всех инстанций также разделили его позицию.

КС указал, что оспариваемые положения ГК позволяют обеспечить строгое соблюдение требований к завещанию, «приравненному к нотариально удостоверенному», чтобы гарантировать свободу волеизъявления и пресечь злоупотребления.