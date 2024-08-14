Варламова* оставили в списке иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в списке иноагентов известного блогера Илью Варламова (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов). Об этом говорится в Telegram-канале суда.

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Варламов подавал кассационную жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, который в июне 2023 года отказал ему в исключении из реестра иноагентов.

«Проверив материалы дела, судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения», — заявили во Втором кассационном суде.

Ранее сообщалось, что Варламов снова обратился в суд с жалобой на штраф из-за отсутствия маркировки иноагента.

Блогера признали иноагентом в марте 2023 года. В заявлении Минюста говорилось, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников. Комментируя решение ведомства, блогер заявил, что новость о внесении в реестр иноагентов не стала для него сюрпризом.

* внесен Минюстом в перечень иностранных агентов