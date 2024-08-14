Российский музыкант был найден мертвым через несколько дней после смерти

Советский российский музыкант Владимир Бычков был найден мертвым в своей квартире в Челябинске. Об этом сообщает 13 августа ИА "Полит74".

© Российская Газета

Как уточнено порталом, коллеги артиста по Челябинскому институту культуры, обеспокоенные отсутствием с Бычковым связи, обнаружили бездыханное тело в его собственной квартире. Источник агентства, рассказал, что первая входная дверь в квартиру музыканта была незапертой, а вторая, деревянная, "не имела замка и была просто прикрыта".

Отмечено, что тело профессора "явно пролежало уже несколько дней". Причина смерти пока не называется.

Владимир Бычков родился в 1949 году в Троицке. Искусствовед, баянист, дирижер, музыкальный педагог, профессор (с 1995 года), доктор искусствоведения (с 2000-го), заслуженный деятель искусств РФ (в 2007-го). Лауреат международных конкурсов, многочисленных наград и премий.