Детский омбудсмен прокомментировала задержание несовершеннолетних за терроризм

Детский омбудсмен Ольга Ярославская во время пресс-конференции, посвященной проведению медиафорума «Герой будущего времени. Молодежь о важном» в Севастополе заявила, что дети, которых задержали по статье «Терроризм», были введены в заблуждение. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Ярославской, несовершеннолетние не разобрались, где правда, а где ложь, и сломали свою судьбу.

«Наши дети, подростки, сейчас находятся на этой передовой, и нам нельзя об этом забывать. И научить ребят, дать им такие инструменты в руки, такие компетенции, чтобы они могли различить ложь и правду, и сделать правильный выбор. Потому что тот информационный поток, который на наших ребят обрушивается, на самом деле — фронт», — поделилась Ярославская.

Она добавила, что взаимодействует с системой ФСИН и наблюдает за статистикой по задержанию несовершеннолетних по статье «Терроризм», и количество таких случаев увеличилось.

До этого в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР сообщали, что в Ростове-на-Дону задержали подростка и его совершеннолетнего приятеля по подозрению в поджоге на железной дороге.

Поджог трансформаторной подстанции произошел 31 июля на железнодорожном перегоне между станциями Батайск и Азов.