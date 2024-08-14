В двух районах Якутии выпал снег — осадки в регионе идут второй день подряд. Об этом сообщила чумработница родовой кочевой общины «Магир» Екатерина Дьячкова, слова которой приводит ЯСИА.

«Снег в июле и августе для нас не редкость. Мы уже привыкли к такой погоде. После обильного снегопада в начале августа немного потеплело, и вот со вчерашнего дня снова наступили холода и пошел снег», — рассказала Дьячкова.

Осадки выпали в Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии. Там находятся оленеводческие стада, располагающиеся в горной местности.

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Ранее сообщалось, что в Момском районе Якутии появились летние снеговики. Россияне показали фотографии, на которых запечатлены сделанные из снега скульптуры. Некоторые из них оказались достаточно крупными, чтобы изобразить оленя почти в натуральную величину.