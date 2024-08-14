Симоньян посмеялась над атаковавшими ее украинскими ботами

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что ее номер телефона подвергся атаке украинских ботов. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Симоньян показала скриншот с серией кодов подтверждения от магазина «Магнит». Также на скриншоте видно сообщение, в котором ей предлагают стать курьером в сервисе доставки.

«Хохлоботы заботятся о моей карьере», - написала Симоньян.

Ранее певица Лариса Долина сообщила, что стала жертвой украинских мошенников. СМИ писали, что квартира Долиной была продана за 112 миллионов рублей и вырученные деньги ушли мошенникам, которые звонили певице и представлялись «сотрудниками спецслужб».

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Певица заявила, что против мошенников уже возбудили уголовное дело, по которому ее признали потерпевшей. На квартиру артистки наложили арест. Деталей преступления Долина не привела, но отметила, что против нее были совершены «очень изощренные мошеннические действия».