Провожаем лето на Summer Stage - появился лайн-ап фестиваля

Провожаем лето на Summer Stage
Жаркое лето 2024 подходит к концу, а с ним близится к финишу и летний сезон концертов. Summer Stage — идеальное место для последних тёплых деньков под открытым небом и под самую актуальную музыку страны.
10 августа состоится концерт одного из самых значимых артистов российской рэп-сцены — Loc-Dog. На Summer Stage он исполнит как новые треки, так и уже знакомые хиты — на этот раз с Live Band.
11 августа — большой летний концерт Мукки, главного героя отечественного поп-рока, который специально для Summer Stage готовит программу из самых ярких хитов.
25 августа — Players Show 4. Уже четвёртое масштабное выступление команды Players, на котором вас ждёт непередаваемая атмосфера, дроп новой коллекции одежды, а главное — special-show от Obladaet, ICEGERGERT, kondachelo, YASMIi, John However, COUBRA и Ivandd.
30 и 31 августа — двухдневное шоу от главного провокатора русской рэп-сцены Хаски, возвращающегося на Summer Stage. Что будет на этот раз — загадка, но мы знаем, что концерты Димы всегда запоминаются надолго.
Ознакомиться с полным лайнапом Summer Stage можно на сайте.
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