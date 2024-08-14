Провожаем лето на Summer Stage - появился лайн-ап фестиваля

Жаркое лето 2024 подходит к концу, а с ним близится к финишу и летний сезон концертов. Summer Stage — идеальное место для последних тёплых деньков под открытым небом и под самую актуальную музыку страны.

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10 августа состоится концерт одного из самых значимых артистов российской рэп-сцены — Loc-Dog. На Summer Stage он исполнит как новые треки, так и уже знакомые хиты — на этот раз с Live Band.

11 августа — большой летний концерт Мукки, главного героя отечественного поп-рока, который специально для Summer Stage готовит программу из самых ярких хитов.

25 августа — Players Show 4. Уже четвёртое масштабное выступление команды Players, на котором вас ждёт непередаваемая атмосфера, дроп новой коллекции одежды, а главное — special-show от Obladaet, ICEGERGERT, kondachelo, YASMIi, John However, COUBRA и Ivandd.

30 и 31 августа — двухдневное шоу от главного провокатора русской рэп-сцены Хаски, возвращающегося на Summer Stage. Что будет на этот раз — загадка, но мы знаем, что концерты Димы всегда запоминаются надолго.

Ознакомиться с полным лайнапом Summer Stage можно на сайте.