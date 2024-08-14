Кабмин направит 600 млн рублей пострадавшим в Курской области

Правительство России выделит из резервного фонда до 600 млн рублей на единовременную материальную помощь пострадавшим в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. NSN.FM

Единовременная выплата в рамках действующего статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба составит 15 тыс. рублей. С учетом единовременной мaтериальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма субсидий составляет 25 тыс. рублей. ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания предположил, что власти Украины своими действиями в Курской области пытаются остановить продвижение российских войск в ходе специальной военной операции. О переговорах с людьми, которые наносят хаотичные удары по мирному населению, не может идти и речи, констатировал он и уточнил, что армия России в полтора раза ускорила наступление по всей линии боевого соприкосновения на Украине. News.ru