Учителя откровенно высказались про детей мигрантов

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком.

Как пишут «Ведомости», об этом говорится в результатах социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

В исследовании приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.

Ещё 42% опрошенных учителей заявили, что проблем с русским языком у детей мигрантов скорее нет, 5,5% респондентов затруднились с ответом.

Автор исследования, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко отмечает, что дети мигрантов значительно различаются по уровню знания русского языка и школьных предметов, что требует индивидуального подхода.

В России захотели проверять знания русского языка у детей мигрантов

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьёй, должен заранее обучить своего ребёнка русскому языку.

Также в Рособрнадзоре высказались о требованиях для мигрантов по русскому языку.