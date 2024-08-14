Российские солдаты оставили послание в заброшенном доме села Курской области. Об этом RT рассказала женщина, чья мать уехала в Курск, чтобы не попасть под обстрелы ВСУ.

По ее словам, все вещи остались дома, и она решила за ними съездить. Когда подошла, дверь была открыта.

«Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие», — пояснила собеседница агентства.

Военные оставили послание: «извините, нам нужна была связь». Дело в том, что на доме установлены усилители, которые видно с улицы. Все осталось на своих местах, подчеркнула женщина.

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Ранее группа украинских военнопленных заявила о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ.