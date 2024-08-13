В МГУ рассказали, когда в России может появиться свой Илон Маск

Заведующий кафедрой астрофизики и звездной астрономии астрономического отделения МГУ Анатолий Черепащук рассказал о том, когда в России может появиться свой Илон Маск. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Черепащука, русский Илон Маск может появиться только через 10-20 лет. Такое заявление он сделал в ответ на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который во время стратегической сессии по нацпроекту «Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года» заговорил о важности привлечения частных инвестиция для освоения космоса.

Как считает Черепащук, без частных инвесторов Россия не сможет на равных конкурировать в сфере космических исследований, особенно учитывая масштаб западных проектов. При этом он также заявил, что российскому бизнесу необходимо осознать весь потенциал, заложенный в этой сфере.

«У нас только-только начинаются пробиваться ростки такого прогрессивного бизнеса, когда реализуются новые конструкторские, научные идеи. <...> Сейчас чисто частный бизнес, я думаю, вряд ли будет, а вот государственно-частное партнерство вполне возможно», — считает Черепащук.

Ранее Мишустин заявил, что Россия увеличит число спутников и будет использовать многоразовые ракеты.