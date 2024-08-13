Лжеэкстрасенсы: кто обманывал жителей СССР

В СССР существовало много известных магов и экстрасенсов, пользовавшихся популярностью среди населения. Однако наличие у них реальных способностей до сих пор вызывает споры. Life рассказал о самых известных экстрасенсах того времени.

И первым в списке оказался Алан Чумак, который был известен своей «энергетической зарядкой» через экран телевизора. Он утверждал, что может передавать целебную энергию через экраны, тем самым став популяризатором альтернативной медицины.

Еще одним целителем того времени был Анатолий Кашпировский. Он являлся психотерапевтом и гипнотерапевтом, прославившись своими чудо-сеансами коллективной гипнотерапии. Кашпировский лечил все и стал настолько популярным, что некоторые даже отказывались от операций, веря, что смогут исцелиться у него на сеансах.

Другая неоднозначная фигура «магического мира» СССР — Евгений Дубицкий, который убеждал своих пациентов, что они смогут вылечиться, если вызовут его двойника-фантома. Сейчас когда-то популярный экстрасенс не практикует, занявшись написанием романов.

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Григорий Грабовой приобрел популярность в Советском Союзе после того, как заявил, что может воскресить детей, погибших в Беслане. Всем, кто поверил ему, он рассказывал о чудесном секрете молодости и долголетия, которым обещал обязательно поделиться, но так и не сделал этого, поскольку суд признал его виновным в мошенничестве.

За любовными приворотами и разговорами с умершими советские люди шли к Юрию Лонго. Свои сеансы он проводил по телевидению и имел настолько большой успех, что даже открыл несколько школ магии в Москве, Европе и США. Предполагается, что такой популярности ему удалось добиться благодаря актерскому мастерству и успешно пройденным курсам психологии.

Были среди лжеэкстрасенсов в СССР и женщины — Зоя Реутт и ясновидящая Джуна (Евгения Давиташвили). Первая могла исцелить любую болезнь с помощью различных трав и простых прикосновений, а вторая — предсказывала масштабные события, в том числе распад СССР и аварию в Чернобыле. Обе перестали творить чудеса после трагедий в семье — Реутт потеряла мать и у нее диагностировали онкологию, а у Джуны погиб сын.