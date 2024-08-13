Как спасались от жары в СССР: арбузы, мокрый асфальт и бутылки со льдом

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Издание Life.ru рассказало о том, как от жары спасались во времена СССР, когда кондиционеров в стране еще не было.

Как сообщает издание, самым доступным способом пережить жару были охлаждающие лакомства — например, мороженое и арбузы. К несчастью, последних приходилось ждать «до сезона», поэтому в начале лета вместо ягод от жары спасала газированная вода, которая повсеместно продавалась в специальных автоматах. Кроме того, в таких устройствах можно было приобрести и фруктовую газировку, которая также отлично спасала от жаркой погоды.

Для спасения от жары в городской черте в СССР использовали особые поливальные машины — они орошали прохладной водой асфальт, который под солнцепеком нагревался до крайне высоких температур. Такие машины быстро полюбились детям, которые подбегали к ним, чтобы «искупаться» под остужающими брызгами. Впрочем, такие машины были не везде — в небольших городах асфальт часто приходилось поливать прямо из ведер.

Чтобы пережить жару дома, некоторые жители СССР заклеивали окна фольгой. Это помогало не пропускать солнечный свет в квартиру, из-за чего помещения гораздо медленнее нагревались. Если достать фольгу не получалось, вместо нее могли использовать простые обои. Этот способ работал не так хорошо, но все же помогал немного задержать проникновение света в комнату.

Хотя в Советском Союзе не было кондиционеров, у некоторых граждан были вентиляторы. Но если в семье не было и их, то спастись от жары помогали замороженные бутылки с жидкостью. Большое помещение они охладить не могли, но в маленьких комнатках спастись от жары помогали.

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