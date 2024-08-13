Адвокат Жорин: Долина может остаться и без квартиры, и без денег

Мошенники использовали в афере с квартирой известной певицы Ларисы Долиной старую схему, опробованную на других жертвах, рассказал «Комсомольской правде» адвокат Сергей Жорин.

Ранее в СМИ появились сообщения, что актриса по наущению аферистов за 112 млн рублей продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках (район Москвы). Деньги, полученные от продажи и личные сбережения она перевела на указанные жуликами якобы «безопасные счета». Общий ущерб составил свыше 200 млн рублей.

«Злоумышленники убеждают жертв, что все это проходит в рамках какого-то оперативного эксперимента, что после того, как будут пойманы преступники, гражданину вернут его жилье и ничего не подозревающий человек идет в агентство недвижимости и благополучно продает квартиру», — уточнил Жорин.

По его словам, нередко покупатель также ничего не знает: он видит на открытом рынке привлекательный объект недвижимости, покупает его, переводит денежные средства продавцу, а тот, в свою очередь, переводит деньги аферистам.

В дальнейшем, афера раскрывается и начинаются проблемы у участников сделки, отметил адвокат. Он уточнил, что если продавцу квартиры удается доказать, что конечный покупатель знал или догадывался о том, что продавец действует под принуждением, не добровольно, то тогда квартира может быть возвращена продавцу.

Стало известно, кто купил квартиру Ларисы Долиной

В этом случае крайним остается покупатель, заметил Жорин. Вместе с тем, добавил он, в большинстве случаев именно покупатель признается добросовестным, и продавец квартиры оказывается и без денег, и без квартиры.

Адвокат констатировал, что как будет развиваться ситуация в случае с Ларисой Долиной, «покажет время». Тем не менее, подчеркнул он, не исключается, что певица не получит ни денег, ни квартиры.