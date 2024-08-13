Мода 90-х: что носили «братки»

В России сняли не одну кинокартину о бандитах из лихих 90-х. От обычных людей их отличали не только криминальный образ жизни, но и внешний вид. О том, как в то время предпочитали одеваться «братки» рассказал Life.

Главным атрибутом любого бандита в 90-е была толстая золотая цепь, которую они использовали не только, как способ продемонстрировать свой авторитет, но и в качестве средства хранения своего богатства. Аналогичный смысл носили золотой перстень или печатка, на которых они нередко помешали свои инициалы и определенные слова. А вот золотой крест, вес которого мог достигать целого килограмма, служил в качестве амулета и связи с Богом — «братки» верили, что чем он тяжелее, тем они виднее Богу.

Также на бандитах 90-х можно было заметить малиновый пиджак, который тогда ассоциировался с высоким статусом и богатством, кожаную куртку, солнцезащитные очки и борсетку. Кроме того на фоне всеобщего дефицита у «братков» всегда были новомодные мобильники, что являлось еще одним способом продемонстрировать свое влияние.