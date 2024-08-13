Появились подробности аферы с квартирой Ларисы Долиной

Телефонные аферисты, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, выманили у москвички свыше 200 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным источника, пострадавшей является известная певица Лариса Долина.

В прокуратуре Москвы отметили, что ведомство взяло на контроль расследование дела об афере с квартирой и сбережениями москвички.

«Телефонные аферисты ввели пострадавшую в заблуждение и под предлогом сохранения денежных средств уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что афера длилась с апреля по июль. Общая сумма ущерба составила более 200 млн рублей.

Телефонные мошенники, обманывавшие певицу Ларису Долину с апреля по июль, находятся на Украине, отметили в правоохранительных органах.

Стало известно, кто купил квартиру Ларисы Долиной

Ранее сообщалось, что силовики задержали курьера, которая забирала деньги у Долиной для их дальнейшей передачи мошенникам.