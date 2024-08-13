Справивший нужду в лифте курьер вызвал гнев москвичей

В районе Лефортово на юго-востоке Москвы курьер зашел в лифт многоквартирного дома и помочился в кабине. Произошедшее вызвало гнев жителей столичного жилого комплекса (ЖК), сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Lenta.ru

Речь идет о ЖК «Лефортово парк», жильцы которого днем 13 августа почувствовали запах мочи в одном из лифтов. При помощи камер видеонаблюдения удалось найти справившего там нужду. Ответственными за вандализм оказался курьер, доставлявший заказ на верхний этаж. Возмущенные жильцы собрались жаловаться на мужчину по месту его работы.

Ранее строители-мигранты бесплатно поселились в квартирах москвичей и разозлили собственников жилья. На снятых в жилом комплексе кадрах видно, что иностранные рабочие спят на полу в двух комнатах и готовят на будущей кухне новостройки — для этого они используют электроплитку, сковородку и пару кастрюль.

Владельцев разозлило то, что мигранты занимают их жилплощадь и сроки переезда в новые квартиры затягиваются.