В Роспотребнадзоре назвали причину подъема заболеваемости COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в России стабильная, рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты уточнили, что на рост заболеваемости COVID-19 повлияли такие факторы, как изменения в погоде, повышенная активность людей — в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков.

Люди, отметили в ведомстве, возвращаются к работе и учебе, увеличивается число контактов в общественных местах.

По данным агентства, в настоящее время доминирующим в России штаммом остается «Омикрон». За последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.

За период с 5 по 11 августа в стране были госпитализированы 1100 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей выросло на 24,2%. Выздоровели 8777 человек, или на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах произошло увеличение более чем в среднем по России.