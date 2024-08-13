36% россиян поступают в вузы ради мечты детства

Самым сложным препятствием при поступлении абитуриенты называют личные волнение и тревогу

В августе завершается приёмная кампания в российские вузы. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, поступили ли они на желаемые специальности.

В 2024 году с приёмными комиссиями столкнулись 55% опрошенных россиян или их детей. Среди них 24% поступили на бюджет в университет, в который и хотели попасть. 16% прошли на контрактное обучение, а 15% пришлось в процессе менять планы и выбирать другое заведение или специальность. 45% респондентов уже имеют высшее образование и не поступали сами, а также не отправляли детей учиться в этом году.

При выборе специальности 36% участников опроса руководствовались своей детской мечтой. Чуть меньше, 31%, – возможностью заработка в будущем. Для 16% главное было попасть на бюджет, даже если не на любимую специальность. 13% прислушивались к советам семьи, 4% следовали за друзьями.

Среди респондентов 88% имеют детей. Треть из них (30%) готовы отправить ребёнка учиться в другой город, если там он получит лучшее образование. 25% считают, что нужно учиться в одном городе с родителями, но жить отдельно. 19% уверены, что в любом случае надо поступать в вуз в другом городе, потому что это хорошая школа самостоятельной жизни. 14% предпочли бы, чтобы их ребёнок жил с ними, пока учится.

Большинство родителей (60%) помогают своим детям с поступлением, оказывая им финансовую и эмоциональную поддержку. 13% подбадривают только словами, 4% — только деньгами. 23% предпочитают, чтобы вчерашние школьники справлялись с учёбой самостоятельно.

38% абитуриентов в 2024 году не сталкивались с проблемами при поступлении. Но 36% отметили повышенный уровень тревоги и волнения вплоть до августа, у 14% есть жалобы на непонятный механизм формирования итоговых списков на поступление, у 7% – на специфический экзамен внутри вуза, всего 5% не устроила работа приёмной комиссии.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 июля по 1 августа 2024 года, охват составил 11 630 интернет-пользователей, среди которых 60% мужчин и 40% женщин.