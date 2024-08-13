Стало известно, кто купил квартиру Ларисы Долиной

Квартиру известной певицы Ларисы Долиной стоимостью порядка 100 млн рублей купила 34-летняя мать-одиночка Полина Л., экс-сотрудница московской инженерно-консалтинговой компании, пишет SHOT.

По данным канала, молодая женщина стала официальной собственницей недвижимости.

Вместе с тем, отметили журналисты, москвичка сама могла стать жертвой мошенников. Они уточнили, что Полина в разводе, на нее не зарегистрированы какие-либо фирмы, следовательно, «вряд ли женщина смогла бы себе позволить элитную недвижимость даже в ипотеку».

В том случае, пояснил адвокат Александр Добровинский, если Долина не подписывала соответствующие документы, если от её лица никто не вправе был продавать недвижимость, то сделка будет аннулирована судом.

Долина впервые прокомментировала ситуацию с квартирой

После этого, заметил юрист, покупателям квартиры придется обратиться в суд. Иск они должны будут подать не на певицу, а на продавца как такового — физическое или юридическое лицо, с которым они подписали договор купли-продажи.

Добровинский предположил, что с высокой долей вероятности, «в этой истории будут одни потерпевшие и убытки».