Приход украинской церкви в Мариуполе решил перейти в РПЦ

Мариупольский приход раскольнической украинской церкви решил войти в состав Русской православной церкви (РПЦ). Как сообщает РИА Новости, это первый подобный случай для новых российских регионов.

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Местный священник рассказал агентству, что церковь была построена в 2019 году. Он отметил, что священнослужители обратились к руководству РПЦ, чтобы присоединиться к церкви.

«Служили при Украине, была украинская церковь. Люди приходят с разными нуждами, <…> есть такая необходимость - сохранить службы для этих людей, чтобы их объединить, дать им какую-то помощь. <…> Православие должно людей объединять, не должно быть разделения, тем более в вопросах веры», - подчеркнул священнослужитель.

Прошлой осенью Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, запрещающий Украинскую православную церковь (УПЦ). В августе того же года украинский суд удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» к УПЦ, после чего началось выселение монахов из монастыря.

Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию). В последние годы некоторым представителям духовенства УПЦ были предъявлены обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с российскими властями.