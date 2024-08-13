Синоптик рассказал, в каких регионах погода в августе будет аномальной

Синоптик Александр Шувалов рассказал, в каких регионах августовская погода будет выше или ниже климатической нормы.

© Вечерняя Москва

Эксперт рассказал, что до конца месяца теплая погода с превышением климатической нормы сохранится в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Хабаровском и Приморском краях.

В то же время конец августа ожидается холодным на Чукотке, в Поволжье и в Магаданская области. Там температура опустится ниже нормы.

— Полярный циклон постоянно будет закачивать холод и здесь, и на арктическом побережье, будут и осадки в виде мокрого снега, и очень низкие температуры, — отметил Шувалов в комментарии ОТР.

В свою очередь синоптик Александр Ильин сообщил, что в столице характер погоды изменится с середины недели. Со среды температура поползет вверх, в Москве будет плюс 22-24 градуса, по области от плюс 19 до 24 градусов, передает 360.ru.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что москвичей 13 августа ожидает осенняя погода. По его словам, в течение дня в городе температура воздуха будет составлять порядка 19–20 градусов тепла.