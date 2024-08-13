Россияне выразили свое отношение к донорству органов

Граждане РФ скорее положительно относятся к донорству органов (61%). Это видно из проведенного в начале августа опроса ВЦИОМ.

Скорее отрицательно к этому относится лишь 8% респондентов. Нейтральную позицию выразили 26% человек.

Полезная сторона донорства в том, что оно дает возможность другому человеку жить, сказали 50% из тех, кто положительно относится к этому. Еще 16% обозначили помощь и пользу людям.

Среди отрицательных сторон донорства 18% указывались незаконные продажи, махинации врачей и насильственное изъятие органов.

Ранее Верховный суд РФ предложил освобождать от ответственности подсудимых, которые заключили контракт с Минобороны или были призваны по мобилизации.