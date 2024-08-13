Врач назвала мешающий заснуть продукт

Острая пища перед сном может помешать человеку заснуть, рассказала сомнолог Дипти Тейт. Мешающий спать продукт она назвала в беседе с Metro.

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Тейт объяснила, что острая пища часто содержит капсаицин — вещество со жгучим вкусом. «Капсаицин способен повышать температуру тела, что может нарушить естественный процесс охлаждения, который происходит, когда организм готовится ко сну. Это может затруднить засыпание и погружение в глубокий сон», — рассказала она.

Кроме того, вещество активирует сенсорные рецепторы, участвующие в восприятии боли и тепла. Из-за этого может возникать ощущение жжения или дискомфорта, что может отвлекать и мешать расслабиться и заснуть, объяснила Тейт.

Она напомнила, что острая пища также вызывает расстройство желудка и кислотный рефлюкс, что не способствует глубокому сну, и активирует в организме легкую защитную реакцию с выбросом адреналина.

«Адреналин готовит организм к реакции "бей или беги", увеличивая частоту сердечных сокращений и концентрацию внимания», — уточнила сомнолог.

Наконец, дискомфорт и стресс от употребления острой пищи также могут косвенно влиять на уровень гормонов серотонина и мелатонина, регулирующих циклы сна и бодрствования.

«Стресс и дискомфорт могут снизить уровень серотонина и нарушить выработку мелатонина, что приводит к трудностям с засыпанием и сном», — заключила она.

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