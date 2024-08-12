Полярные сияния могут появиться в Московской области из-за магнитной бури

Вероятность появления северных сияний в столице возросла вместе с усилением магнитной бури. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Магнитная буря стала еще сильнее — временами ее интенсивность достигала уровня G4 — очень сильной магнитной бури, — пояснил синоптик.

Он также добавил, что при таких условиях северное сияние можно будет наблюдать на московской широте с вероятностью 75 процентов, написал Леус в своем Telegram-канале.

Ранее специалист «Фобос» напомнил, что магнитная буря усилилась на Земле. По его словам, после 8:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились, и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что если магнитная буря продлится до вечера, то жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть северное сияние. По прогнозу Богачева, в случае, если буря продолжится до 20:00 или даже до 21:00 по московскому времени.