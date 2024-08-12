Россиянке дважды не позволили улететь с острова на Венесуэле

Представители миграционной службы в аэропорту на острове Маргарита в Венесуэле без объяснения причин не пускают россиян на самолеты в Каракас (столицу республики), рассказала в интервью «Газете.Ru» туристка из России.

Женщина пояснила, что прибыла на остров пакетным туром от туроператора Pegas Touristik. С тем, чтобы посетить Каракас, забронировала экскурсию у турфирмы «Венесуэла ПРО», официально зарегистрированной на Маргарите.

По ее словам, она вместе с другими путешественниками 8 августа приехала в аэропорт Порламара, успешно зарегистрировалась, получила посадочный талон и в составе организованной группы туристов проследовала к проходу в терминал вылета.

В воздушной гавани группу остановили представители миграционной службы и сообщили, что ей не разрешен вылет в Каракас. Внятных объяснений сотрудники ведомства не предоставили, подчеркнула россиянка.

Туристка отметила, что в дальнейшем снова попыталась вылететь в Каракас, но и эта попытка оказалась неудачной. Она добавила, что ее права были «грубо нарушены», а группа в целом стала «жертвой произвола миграционной службы» республики.

Россиянка резюмировала, что направила письмо в консульство России в Венесуэле с просьбой разобраться в ситуации и «дать оценку правомерности действий сотрудников миграционной службы и аэропорта Порламар», однако ответа пока не получила.

Напомним, что 28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

4 августа Мадуро сообщил, что в ходе акций протеста силовики задержали свыше 2 тысяч участников протестов. Он добавил, что нарушители будут направлены в тюрьмы строгого режима Токорон и Токуйито.

12 августа Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции в Венесуэле Мария, призвала граждан выйти на улицы в субботу, 17 августа, и протестовать против официальных итогов выборов президента.