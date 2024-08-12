Новый вид мошенничества на «Госуслугах»: как россиянам избежать кражи денег

Мошенники, занимающиеся кражей средств с банковских счетов граждан, начали испытывать новую, весьма сложную схему, используя сервис «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». NEWS.ru совместно с экспертами составил список рекомендаций, как защитить деньги от злоумышленников. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что за новый способ мошенничества на «Госуслугах»

Согласно информации координатора платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгении Лазаревой, появились обращения в связи с новой тактикой злоумышленников. В первую очередь мошенники используют этот метод для обмана пенсионеров и людей среднего возраста, используя их доверие и дисциплину.

Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету гражданина на «Госуслугах». Затем они загружают фальшивую нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека, предлагая подписать документы через «Госключ». Жертва получает уведомление о необходимости поставить подпись. После этого якобы сотрудник правоохранительных органов убеждает человека, что все его счета под угрозой и нужно срочно подписать доверенность для спасения денег. Напуганный человек выполняет указания псевдосотрудника. Тогда злоумышленники переходят к следующему этапу.

Жертве звонит якобы настоящий сотрудник и сообщает, что предыдущий разговор был с мошенником и что нужно перевести деньги на безопасный счет. Как сказала Лазарева, учитывая, что доверенность подписана через официальный инструмент, мошенники легко могут обмануть жертву. По ее мнению, помимо этого, большинство россиян плохо знакомы с действующими правилами оформления документов.

Как еще мошенники работают с «Госуслугами»

В конце 2023 года стало известно о другой схеме. Преступники звонили россиянам и говорили, что получили заявку на изменение номера телефона, привязанного к платформе. Когда человек это отрицал, ему предлагали сохранить за профилем в «Госуслугах» старый номер, но для этого надо было продиктовать злоумышленникам специальный код из поступившего жертве СМС по телефону. По факту же мошенники получали код доступа к аккаунту и затем меняли контрольный вопрос для входа. После этого прежний владелец профиля уже не мог войти в него, а преступники пользовались всеми необходимыми данными жертвы.

Еще об одном методе стало известно год назад: звонившие россиянам притворялись сотрудниками госархива, чтобы получить код от «Госуслуг». Они обращались по имени-отчеству, могли легко назвать номер телефона или адрес электронной почты жертвы, чтобы втереться в доверие. Затем точно так же получали коды доступа из сообщения и похищали аккаунт.

Можно ли защититься от мошенничества с «Госуслугами»

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман по просьбе NEWS.ru составили список рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы избежать обмана.

Тщательно оберегайте свой аккаунт на «Госуслугах». Придумайте сложный пароль, который не привязан больше ни к одному сайту, и храните его отдельно и в нескольких местах (в частности, выпишите в записную книжку, которая лежит дома). Пользуйтесь сервисами генерации случайных символов, чисел и букв. Да, это сложно, но пароли в виде фамилий и дат рождения взламываются очень быстро. Основная проблема здесь в том, что люди старшего поколения самостоятельно не смогут выполнить даже самые простые действия по охране аккаунта. Им следует обратиться к родственникам или близким. Помните, что МВД — крайне бюрократизированная инстанция. Представители госорганов не звонят на личные телефоны, предпочитая бумажные повестки, письма-запросы и прочее. Обращайте внимание, если собеседник «подгоняет» вас в принятии решения. Это требуется, чтобы ввести в состояние стресса и не дать обдумать дальнейшие шаги. Мошенники также нередко запрещают рассказывать о звонке родным. Грамотная стратегия в данном случае — попросить звонящего «следователя-оперативника» зафиксировать происшествие по закону и прислать повестку, чтобы пострадавший пришел в отделение и написал там заявление. Скорее всего, трубку повесят.

Что еще нужно учитывать, чтобы не лишиться денег

Также Шнейдерман советует регулярно изучать новые схемы в СМИ и держать в курсе пожилых родственников. Особенно это касается семей более-менее публичных людей, которые отмечены достижениями в разных областях (мошенники считают их более платежеспособными), добавил он.

Кроме того, эксперт рекомендует всегда перепроверять данные. Например, связаться с отделением полиции не по номеру, который дал звонящий, а по номеру, найденному на официальном портале МВД.

«Так же, как и в случае с „помощью родственнику в беде“, рекомендуем связаться с родными и близкими, чтобы рассказать о звонках. Общение, скорее всего, отрезвит жертву мошенника», — сказал Шнейдерман.

По словам Калмановича, в данной ситуации диверсификация сбережений не поможет — доступ к «Госуслугам» открывает информацию о счетах во всех кредитно-финансовых организациях.

Что делать, если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников

Если поняли, что вас обманули мошенники и вы лишились личных или заемных средств, обратитесь в ближайшее отделение полиции с заявлением. Сделайте скриншоты переписки со злоумышленниками, так как они могут быть полезными при розыске преступников. Также заблокируйте все свои действующие банковские карты. Чтобы избежать просрочек по платежам за кредиты, которые могли оформить без вашего ведома по паспортным данным, два раза в год проверяйте свою кредитную историю в различных кредитных бюро.

ЦБ назвал топ-фраз, по которым можно распознать мошенников

Официальные представители финансовой и правовой сферы регулярно распространяют информацию о возможных угрозах. Так, например, на сайте Центрального банка Российской Федерации в разделе «Информационная безопасность» представлена самая актуальная информация о том, какие бывают виды финансового мошенничества и как официальные органы осуществляют противодействие мошенническим практикам.