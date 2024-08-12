Олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира (среди любителей), двукратный чемпион Европы (среди любителей) уроженец Курска Александр Поветкин обратился к жителям Курской области со словами поддержки, сообщает корреспондент NEWS.ru. Также он пообещал гражданам, что скоро будет с ними.

Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами, — сказал Поветкин.

Ранее, 10 августа, в подмосковной усадьбе Гребнево прошел благотворительный концерт в помощь жителям Курской области. На мероприятии выступили звезды 90-х: Александр Айвазов, группа «Восток», Рома Жуков, Андрей Ковалев и ВИА «Здравствуй, песня». Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены в помощь пострадавшим жителям Курской области. Ковалев отметил, что концерт посетили порядка 15 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания с членами Совбеза и главами приграничных регионов пообещал, что противник получит достойный ответ за свои действия в приграничье. Он добавил, что все цели, стоящие перед государством, будут достигнуты. Глава государства собрал срочное совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях 12 августа.