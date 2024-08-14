В РФ резко вырос спрос на сотрудников для подработки

Число вакансий для подработки в России в июле выросло на 45% год к году, самыми востребованными рабочими специалистами на подработку стали сортировщики, штукатуры и кладовщики. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Аналитики выяснили, что в июле 2024 года число вакансий для подработки выросло на 45% год к году. Первое место в рейтинге востребованных рабочих специалистов на подработку заняла профессия сортировщика. Спрос на них вырос почти в три раза (плюс 197%)", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что в июле 2024 года средняя предлагаемая зарплата сортировщику составляла 60-100 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день, но фактическая зарплата сотрудников в формате подработки может варьироваться в зависимости от согласованного объема работы и количества отработанных часов.

В топ-3 наиболее востребованных рабочих специалистов вошли штукатуры с приростом количества вакансий на 151% и зарплатными предложениями при полной занятости 70-130 тыс. рублей, а также работники склада с возросшим на 134% числом предложений о подработке и средними предлагаемыми зарплатами 60-100 тыс. рублей.

Среди офисных специалистов в тройку профессий по приросту вакансий для подработки вошли администратор (прирост вакансий на 92% за год, средняя предлагаемая зарплата в июле составила 50-100 тыс. рублей при полной занятости), менеджер по персоналу (плюс 86%, от 60 тыс. до 130 тыс. рублей) и бухгалтер (плюс 80%, от 50 тыс. до 120 тыс. рублей).