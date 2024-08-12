Лотерейный билет за 500 рублей обогатил жителя России

Житель Тюменской области выиграл в лотерею «Столото» 33,6 млн рублей. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу всероссийской гослотереи.

В компании отметили, что победитель приобрел билет за 500 рублей.

«В «Спортлото «5 из 36» забрали неприлично большой суперприз! 33 646 052 рублей выиграл участник из Тюменской области», — пояснили в пресс-службе.

У победителя есть свыше 3 лет на то, чтобы оформить выигрыш в лотерейном центре. Сумма, за вычетом налога в 4,94 млн рублей, составит 28,6 млн рублей, уточнили в гослотерее.

Ранее в компании сообщили о блокировке порядка 4000 сайтов, созданных мошенниками с тем, чтобы наживаться на россиянах под прикрытием популярных гослотерей.