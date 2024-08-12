Запеченный поросенок, крабы и икра: самые пышные застолья заключенных в колониях

В исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии, осужденные за тяжкие преступления праздновали день рождения одного из заключенных, устроив банкет с шашлыками. При этом официально в местах заключения запрещено получать большинство продуктов, а проведение праздников не предусмотрено нормативными документами. УФСИН России по Республике начал проверку по данному факту. URA.RU собрало истории о самых пышных застольях, о которых сообщали СМИ — в материале.

Банкет с шашлыками в мордовской колонии ИК-7

Газета «Известия» 12 августа 2024 года опубликовала фотографию, на которой видно, как заключенные сидели за столом и отмечали праздник. На столах оказались шашлыки, салаты, пиццы, арбузы и сладости. Кадр был сделан с помощью видеокамеры в ИК-7 Мордовии, где содержатся опасные преступники.

По словам источника в пенитенциарной системе, заключенные могут закупать продукты только в специализированных магазинах ИСО. Однако на фото видно пиршество, на которое собрались более 40 человек, что не соответствует нормам строгого режима. УФСИН России по Республике начала проверку по данному факту.

Адвокат Павел Корнияко заявил изданию, что официально праздновать день рождения с подарками и банкетом в колониях нельзя. Такие торжества не предусмотрены в нормативных документах и не закреплены в правах осужденных. Кроме того, запрещено получать продукты, которые требуют тепловую обработку.

Член банды «Цапков» ел крабов и икру на застольях в колонии

В 2020 году Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении экс-руководителей исправительной колонии в Амурской области, обвиняемых в превышении полномочий. Их действия позволили Вячеславу Цеповязу, известному члену банды «Цапков», нарушать режим содержания, устраивая пиршества с деликатесами.

Согласно материалам следствия, с 2011 по 2015 годы сотрудники колонии создали условия для незаконного трудоустройства заключенных, заключив соглашения с их близкими и знакомыми. В результате Цеповяз, вместе с другими осужденными, попал в число тех, кто отбывал наказание в более мягких условиях, а некоторые даже были досрочно освобождены.

В октябре 2018 года ситуация получила широкую огласку после публикации фотографий, где Цеповяз, находясь в колонии строгого режима, наслаждается красной икрой, крабами и жарит шашлык. Впоследствии были опубликованы видеозаписи, где он сидит на мягких диванах с другими заключенными, в том числе вне здания колонии на свежем воздухе, а их столы накрыты различными блюдами. В результате было возбуждено уголовное дело по факту нарушений в учреждении. Цеповяз был переведен в СИЗО Хабаровска, а затем перемещен в другую исправительную колонию.

ФСИН провела проверку из-за фотографий застолья с убийцей Немцова

Руководство ФСИН по Иркутской области в феврале 2020 года начало проверку по факту возможного нарушения условий содержания Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова. Поводом для проверки послужили опубликованные проектом Scanner project фотографии, на которых Дадаев участвует в застолье в колонии для экс-силовиков в Иркутске.

Кроме того, в Scanner project выразили предположение, что Дадаев мог пользоваться мобильной связью и интернетом в период содержания в колонии, поскольку его профиль в социальной сети «Одноклассники» был активен 8 июля 2018 года.

За время отбывания наказания в исправительной колонии Дадаев семь раз был замечен в нарушении установленного режима. Это привело к его переводу в августе 2018 года на месяц в помещение камерного типа (ПКТ) в Иркутске. В сентябре того же года условия его содержания ужесточили, переведя в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в ИК-2 Ангарска, что является более строгим видом наказания. Позднее, 12 февраля, суд принял решение о переводе Дадаева из колонии в тюрьму сроком на три года.

Банкет заключенных с поросенком и деликатесами в Кузбассе

В исправительной колонии Кузбасса произошел инцидент, который вызвал внимание СМИ: заключенные устроили необычно роскошное застолье. Осужденные полакомились запеченным поросенком и другими деликатесами. О празднике в колонии стало известно благодаря видеозаписи, которую сделал один из отбывающих наказание, приглашенный на праздник. Банкет проходил в холле здания без контроля сотрудников исправительного учреждения.

Вор в законе устроил пир для авторитетов в колонии на Пасху, накрыли восемь столов

В 2019 году в Сети появилось видео большого пиршества на территории исправительной колонии №2 в Орловской области. Заключенные торжественно отметили Пасху. На кадрах были заключенные, собравшиеся вокруг накрытых столов. Один из осужденных объявил, что «подарок» предоставил вор в законе Арсен Ереванский.

В конце речи говорящий пригласил всех к восьми накрытым столам. После этого несколько десятков заключенных приступили к трапезе.

Маскарад на день рождения в СИЗО Серпухова

Генеральная прокуратура РФ подтвердила информацию о проведении маскарадного праздника в СИЗО города Серпухов. Следствие установило, что в январе 2011 года в камере серпуховского СИЗО был отмечен день рождения одного из арестантов, обвиняемого в разбойном нападении. Праздник фиксировался с помощью мобильного телефона Nokia, принадлежащего другому заключенному. По данным проверки, на столе были продукты, предположительно переданные через бюро передач СИЗО, включая салаты, овощи и икру. Однако утверждения о наличии спиртных напитков и еды из ресторанов быстрого обслуживания не подтвердились.

После выявления нарушений заместитель прокурора Московской области Сергей Рюмшин предъявил требование начальнику ФСИН по Подмосковью Владимиру Шевченко об устранении выявленных проблем. В результате начальник СИЗО-3 в Серпухове Сергей Зайцев и двое его заместителей были отстранены от должностей.