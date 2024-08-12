Танцевальное шоу ГРАНД «История в отеле» возвращается с новым сезоном

Станьте свидетелем открытия нового сезона шоу ГРАНД «История в отеле». Это культурное чудо, созданное известным танцором, хореографом, победителем шоу «Танцы со звездами» и чемпионом мира Денисом Тагинцевым. Денис десять лет мечтал соединить зрелищность танцев и драматическую актерскую игру. Вместе с Егором Перегудовым — театральным режиссером и обладателем премии «Хрустальная Турандот» — они создали шоу небывалое по масштабам театра.

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История на сцене разворачивается в интерьерах роскошного отеля. Сюжет, переливаясь множеством эмоциональных оттенков, повествует зрителю о жизни постояльцев.

Атмосфера шика, блеска и эстетики

Создатели шоу с помощью 42 тонны декораций превратили сцену в роскошный отель. Яркие декорации создают на сцене буйство красок и дополняют сценарий. В течение полуторачасового представления зрители увидят девичник, пляжную вечеринку, зажигательный танец в застрявшем лифте и многое другое.

Абсолютный профессионализм артистов

Постановка демонстрирует невероятный талант 25 чемпионом мира и России, гармонично сочетая в себе стили танцев, которые раньше не встречались на одной сцене.

Мини оркестр на сцене

За настроение в Шоу отвечает живая музыка. Звучит виолончель, фортепиано, гитары и барабаны. Авторами живого вокала на шоу стали участники проекта «Голос»: Георгий Юфа и Ксения Коламбацкая которые исполняют на сцене всеми любимые хиты разных эпох: Maneskin, Prodigy, ABBA, Ennio Morricone и другие.

Создатели спектакля: «‎Мы подобрали музыку, которая вызывает желание жить и радоваться. Именно эти эмоции мы мечтаем подарить нашему зрителю».

Захватывающие сюжеты, тонкий ироничный юмор, яркие декорации и потрясающая хореография артистов заставят вспомнить, что в мире существуют яркие краски. Никто из зрителей не уйдет из зала равнодушным.

Увидеть танцевальное шоу «ГРАНД История в отеле» можно в Москве 14,15 сентября. Удивительные и чувственные истории развернутся на сцене КЗ Москва. Стоимость билетов начинается с 1200 рублей, их уже раскупают, ведь до мероприятия остаётся все меньше времени.